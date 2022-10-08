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  • Дархан Кыдырали побеседовал с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
МИОР РК 8 Октября, 21:24
586
Фото: МИОР РК

Дархан Кыдырали побеседовал с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в онлайн формате встретился с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на МИОР РК.

Министр рассказал госпоже Рибейро о проводимых Президентом в Казахстане реформах, о деятельности министерства в сфере развития отечественной медиа сферы, защиты прав и повышении статуса журналистов, и доступа к информации.

 

Фото: МИОР РК

Тереза Рибейро подчеркнула, что в реформах Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане также уделяется внимание развитию СМИ и сообщила о готовности к совместной работе над проектом медийного законодательства. 

По итогам встречи Дархан Куандыкович пригласил госпожу Рибейро на Astana Media Week.

 

 

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#СМИ
Журналист
8 Октября, 21:24
586
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