Дархан Иманашев возглавил "ҚазАвтоЖол"
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
128Фото: КазАвтоЖол
Председателем Правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" назначен Дархан Иманашев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".
Дархан Иманашев родился 1983 г. в Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, по специальности инженер дорожного движения, а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак", по специальности юриспруденция. Магистр технических наук. Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером.
Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", в Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима города Караганды и в частном бизнесе.