Дархан Иманашев возглавил "ҚазАвтоЖол"

Председателем Правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" назначен Дархан Иманашев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

Дархан Иманашев родился 1983 г. в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, по специальности инженер дорожного движения, а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак", по специальности юриспруденция. Магистр технических наук. Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером.

Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", в Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима города Караганды и в частном бизнесе.