Даня Милохин после победы над блогером из Индии решил стать хоккеистом в Казахстане

Популярный российский блогер и тиктокер Даня Милохин сейчас находится в Казахстане, где проводит тренировочный лагерь в рамках развития свой карьеры в боксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, что в середине февраля Милохин дебютировал в боксе, нокаутировав индийского блогера на турнире в Дубае уже в первом раунде.

Вместе с Милохиным в Казахстане находится и его тренер по боксу Зорик Степанян. Именно Зорик и выложил в соцсети видео, на котором запечатлено, как Даня играет в хоккей и красиво забрасывает шайбу в ворота.

"Талантливый человек талантлив во всем", — отреагировали в соцсетях фанаты Милохина.

В хоккей Даня сыграл в казахстанской форме под 25-м номером.