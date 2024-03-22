Даня Милохин после победы над блогером из Индии решил стать хоккеистом в Казахстане
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
69Фото: t.me/arsenversen
Популярный российский блогер и тиктокер Даня Милохин сейчас находится в Казахстане, где проводит тренировочный лагерь в рамках развития свой карьеры в боксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport24.ru.
Напомним, что в середине февраля Милохин дебютировал в боксе, нокаутировав индийского блогера на турнире в Дубае уже в первом раунде.
Вместе с Милохиным в Казахстане находится и его тренер по боксу Зорик Степанян. Именно Зорик и выложил в соцсети видео, на котором запечатлено, как Даня играет в хоккей и красиво забрасывает шайбу в ворота.
"Талантливый человек талантлив во всем", — отреагировали в соцсетях фанаты Милохина.
В хоккей Даня сыграл в казахстанской форме под 25-м номером.
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