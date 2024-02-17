Даня Милохин дебютировал в боксе и удивил фанатов сальто

Популярный российский тиктокер Даня Милохин яркой победой нокаутом начал свою боксерскую карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Свой первый поединок Милохин провел в Дубае (ОАЭ), на турнире Alpha Fight Series. Соперником Дани был индийский блогер Аджмал Хан. Бой проходил в формате три раунда по три минуты, но не продлился дальше стартовой трехминутки: Милохин выиграл техническим нокаутом. Перед этим российский тиктокер трижды отправил своего оппонента в нокдаун. Свою победу Милохин отпраздновал эффектным сальто, чем сорвал овации болельщиков.

Напомним, что в сентябре прошлого года Даня Милохин сбежал из России в Дубай после того, как директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать его в ряды Вооруженных сил РФ.