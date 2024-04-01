Данные 73 млн клиентов AT&T опубликованы в даркнете

Персональные данные, принадлежащие 73 млн клиентов AT&T, утекли в сеть. Информация, включая адреса, номера социального страхования и пароли, была опубликована в даркнете, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

AT&T заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на то, что данные были украдены, но привлекла экспертов по кибербезопасности для расследования.

Компания заявила, что сбросила пароли клиентов. Она призвала своих клиентов их "сохранять бдительность, отслеживая активность по счетам и кредитные отчеты".

Данные, связанные с утечкой, по-видимому, относятся к 2019 году или ранее и связаны с 7,6 млн клиентов и 65,4 млн бывших владельцев учетных записей. Они также включают в себя такую информацию, как полные имена, адреса электронной почты и даты рождения. AT&T заявила, что финансовая информация не фигурировала в утечке.

В заявлении компании говорится, что неясно, были ли данные получены из ее собственных систем или через стороннего поставщика.

Беспроводная сеть 5G AT&T охватывает около 290 миллионов человек по всей территории США, и компания является одним из крупнейших поставщиков мобильных и интернет-услуг в стране.