Данияр Кадиров освобождён от должности вице-министра культуры и информации

В Казахстане освободили от должности вице-министра культуры и информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в г. Алматы.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

В 2000-2004 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.

В 2004-2005 гг. — заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК.

В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Степногорска.

В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК.

В 2007-2013 гг. — советник-посланник Посольства РК в Монголии.

В 2013-2015 гг. — советник-посланник Посольства РК в Туркменистане.

В 2015-2019 гг. — исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

С 2019-2022 гг. - заместитель заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.