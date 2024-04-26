Дань памяти всем ветеранам и труженикам тыла - Ерлан Карин о поправках в закон о госнаградах

Глава государства подписал инициированные депутатами парламента поправки в закон о государственных наградах. Это уже третий закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая, отметил госсоветник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее были приняты законы о запрете вейпов и по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей.

Принятые сегодня законодательные поправки предусматривают присвоение степеням военного ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.