Дань памяти всем ветеранам и труженикам тыла - Ерлан Карин о поправках в закон о госнаградах
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Глава государства подписал инициированные депутатами парламента поправки в закон о государственных наградах. Это уже третий закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая, отметил госсоветник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее были приняты законы о запрете вейпов и по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей.
Принятые сегодня законодательные поправки предусматривают присвоение степеням военного ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
"Подобная практика присвоения государственным наградам имён известных личностей является общепринятой в мире. Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания. Инициативу о присвоении степеням ордена "Айбын" имен трёх национальных героев президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на третьем заседании Национального Курултая в Атырау. Тогда же глава государства предложил назвать авиабазу в Талдыкоргане именем дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Эти инициативы являются данью памяти всем ветеранам и труженикам тыла – всем тем, кто внёс свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой мы будем отмечать уже в следующем году", - отметил Ерлан Карин.