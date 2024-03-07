Дамскую сумочку из воздуха показали на Неделе моды в Париже
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
45Фото: Instagram / coperni
Дамская сумка, на 99% выполненная из воздуха и на 1% из стекла, представлена на Неделе моды в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.
Аксессуар разработали французский бренд Coperni и профессор Иоаннис Михалудис.
Сумка изготовлена из наноматериала — кремниевого аэрогеля, который используется NASA для захвата звёздной пыли. Её вес всего 33 грамма — примерно столько же весит обычная электрическая лампочка. Её размеры — 27×16×6 см.
Поклонники бренда Coperni задались вопросом, может ли сумка вместить вообще что-нибудь. На что в Coperni ответили: "В ней можно поместить iPhone".
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