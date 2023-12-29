Дактилоскопическую регистрацию будут проходить иностранцы с 1 января в Казахстане
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Дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства станет обязательной процедурой в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С 1 января 2024 года дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, станет обязательной процедурой при оформлении следующих документов для пребывания:
- разрешение постоянное проживание в Республике Казахстан;
- вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- удостоверение лица без гражданства или для его восстановления, замены;
- разрешение на временное проживание;
- визы Республики Казахстан (первично получаемые и продлеваемые на территории в Республике Казахстан);
- удостоверение лица, ищущего убежище;
- удостоверение беженца;
- проездного документа беженца.
В полиции сообщили, что лица, подлежащие выдворению либо возвращаемые в порядке реадмиссии (согласно заключенных международных соглашений), также будут проходить дактилоскопическую регистрацию.
Отмечается, что при прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность. Если его нет - справку о подтверждении и направлении на дакторегистрацию.
"Отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации согласно статьи 443-1 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет административную ответственность в виде выдворения из страны. Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания", - сообщили в полиции.
Иностранцам рекомендовали соблюдать законодательство Республики Казахстана по вопросам дактилоскопической регистрации.
Напомним, для граждан Республики Казахстан при получении удостоверений личности и паспортов РК предусмотрена добровольная дакторегистрация с согласия гражданина.
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