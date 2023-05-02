Дачного поджигателя ищут в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре ищут поджигателя дачных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С начала апреля в садоводствах произошло пять крупных пожаров. Огонь охватил десятки участков в "Металлурге", "Яблоньке", "Нефтянике", "Южном" и "Энтузиасте". По информации начальника управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара Рината Валишанова, расследуют причины пожаров.

"По пожару в "Металлурге", где сгорело около 300 дачных участков, в том числе 90 действующих, мы выявили, что пенсионер на своём участке сжигал мусор и бытовые отходы, – уточил Валишанов. – Пожар перешёл на большие площади. В общем сгорело около 30 гектаров".

Пенсионеру предстоит оплатить штраф.

Сейчас огнеборцы ищут человека, который стал виновником пожара в "Яблоньке", а также подсчитывают материальный ущерб. На пожарах задействовали 35 спецмашин и 200 человек. В тушении также участвовали садоводства и лесная охрана.

"Основная причина возгораний – человеческий фактор, – отметил Ринат Валишанов. – На дачах в основном пенсионеры, они готовятся к сезону. Львиная доля всех пожаров на дачах – безалаберность работающих на участках".

Садоводы сжигают мусор, не учитывая погодные условия и сильный ветер. Специалист отметил, что на дачах еще нет воды, она только будет подключаться.

"Разбираемся по выплатам погорельцам. Практически у всех садоводов из документации есть только акт на землю, а на строения на самих участках документов нет. Поэтому нет возможности провести экспертизу", - сообщили в ДЧС.

Ранее с огнём в садоводстве "Металлург" боролись 17 сотрудников на пяти спецмашинах службы пожаротушения, а также павлодарское лесничество, ТОО "Горводоканал" и АО "Алюминий Казахстана". Возгорание в "Яблоньке" произошло 1 мая. Огонь охватил 106 дачных участков, в том числе 35 действующих.

По данным областного департамента по ЧС, с 24 апреля по 30 апреля огнеборцы 17 раз выезжали на пожары и 97 раз на возгорания. За нарушения требований правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 33 человека, из них десятерых оштрафовали более чем на 300 тысяч тенге.