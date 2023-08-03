Дачников Каскелена лишили доступа к воде

В Алматинской области дачный кооператив лишился доступа к воде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Проблемы испытывают 50 семей. Со слов людей, лишил их доступа к воде председатель соседнего дачного кооператива. Он и его подчинённые самовольно завладели местной водокачкой, говорят жители. Ежедневно они вынуждены приобретать бутилированную воду.

Причиной стал самовольный захват местной водокачки, говорят люди. Они заявляют, что объект присвоил себе председатель соседнего дачного сообщества. С начала его руководства у жителей стали возникать постоянные перебои. А теперь воды и вовсе нет.

"Захватили эту водокачку без должных на то оснований, группа людей. Придумывают свои расценки. Требуют общаться только с ними. Никого не допускают. Воду то дают, то не дают. У нас вся жизнь состоит на том, что кто-то что-то схватил и этим пользуется – и другим не даёт. Но у нас есть государство, и в данном случае у нас есть аким, который вообще такие вещи должен предотвращать", — говорит Пётр Своик.

В акимате заявили, что никому ничего не должны. В дела дачников чиновники вмешиваться не имеют права.

"К дачным кооперативам мы не имеем никакого отношения, так как законодательно мы не можем лезть в их дела. У них свой устав, свод и председатель. Потому они сами должны решать вопрос с водокачкой", — сказал заместитель акима Каскелена Серик Камзанов.

Действующий владелец водокачки обвинения в свой адрес считает необоснованными. Говорит: все документы на объект у него имеются, однако предоставить их в данный момент не может. Требование у председателя дачного кооператива одно – вступить в его сообщество.

"Данные уважаемые состоят неизвестно в каком обществе. У нас есть одно единое – это потребительский кооператив садоводов "Енбек". Чётко, ясно в уставе сказано: для того, чтобы состоять в членстве, надо вступить в членство этого общества. Добровольно. Никто никого не принуждает", — говорит председатель ПКС "Енбек" Расул Куат.

Но жители не планируют вступать в соседнее сообщество. Они лишь просят предоставить доступ к водокачке. Люди хотят за счёт собственных средств установить дополнительный насос, чтобы перебоев с водой больше не было.