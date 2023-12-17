Cумасшедшей перестрелкой завершил Казахстан молодёжный ЧМ-2024 по хоккею

Сборная Казахстана впечатляюще выступила на молодёжном чемпионате мира-2024 по хоккею в первом дивизионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В заключительном матче казахстанские хоккеисты встречались со сборной Австрии, и команды устроили настоящую голевую феерию: основное время закончилось со счётом 6:6. У Казахстана шайбы забросили Александр Ким (5-я и 25-я минуты), Семен Симонов (14-я), Руслан Оспанов (30-я), Адиль Бейсембаев (38-я) и Роман Ермак (40-я); в составе сборной Австрии отличились Лука Эрне (2-я и 19-я), Якоб Липпич (11-я), Томас Классек (22-я), Флориан Ланцигер (47-я) и Йоханнес Нойманн (59-я). В овертайме никто не смог отличиться, а по буллитам победу одержала сборная Австрии — 2:1.

Несмотря на поражение, сборная Казахстана заняла первое место в группе и вышла в топ-дивизион молодёжного чемпионата мира, набрав 13 очков. Ранее Казахстан победил Венгрию (5:2), Данию (3:2), Францию (4:0) и Японию (3:1).