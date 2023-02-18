Cтоличные полицейские остановили драку

Фото: скриншот с видео

На видео попала драка возле одной из многоэтажек Астаны. На кадрах видно, что инцидент едва не закончился трагедией: одного из участников конфликта били ногами уже лежачим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о том, что возле дома по проспекту Кошкарбаева дерутся молодые люди, поступило в полцию 18 февраля.