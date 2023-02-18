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скриншот с видео Сегодня, 16:30
103
Сегодня, 16:30
103
Фото: скриншот с видео

Cтоличные полицейские остановили драку

На видео попала драка возле одной из многоэтажек Астаны. На кадрах видно, что инцидент едва не закончился трагедией: одного из участников конфликта били ногами уже лежачим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о том, что возле дома по проспекту Кошкарбаева дерутся молодые люди, поступило в полцию 18 февраля. 

"Все участники инцидента доставлены в УП района Алматы. Начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Назначены необходимые экспертизы. По результатам будет принято решение согласно действующего законодательства", — сообщили в полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #драка #Астана #хулиганство
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:30
103
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