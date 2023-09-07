Cпрос на китайский и арабский языки вырос у работодателей в Казахстане

Спрос на сотрудников, владеющих китайским языком, вырос за лето в Казахстане на 38,4 процента, арабским – на 24 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hh.kz.

"В Казахстане ежемесячно размещаются около 200 вакансий для специалистов со знанием китайского языка. В основном их ищут логистические компании и финансовые организации. Самая востребованная специализация - менеджеры по продажам (38 процентов от всех вакансий). Средняя арифметическая зарплата в таких вакансиях 390 тысяч тенге. Максимальная зарплата в некоторых вакансиях доходила до двух миллионов", - сообщили в компании HeadHunter Казахстан.

Для специалистов со знанием арабского языка в Казахстане на данный момент открыто 39 вакансий. Зарплаты специалистов начинаются от 120 тысяч тенге и максимально доходят до 10 000 евро. Ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, также востребованы юристы, переводчики, менеджеры по туризму и консультанты по недвижимости. Реже всего встречаются вакансии религиоведов и маркетологов.