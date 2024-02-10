Синоптики попросили алматинцев сократить прогулки в субботу

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 10 февраля ожидаются лишь в одном городе страны — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня. Сообщалось, что на территории страны заметно понизится температура.