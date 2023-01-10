"Чёрный список" пассажиров могут ввести авиакомпании в Казахстане

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Казахстанские авиакомпании могут ввести "чёрный список" пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Норма вводится подписанными в конце 2022 года президентом страны законами "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", Земельным кодексом, Трудовым кодексом и другими законами.

"Авиакомпаниям разрешается вести собственный "чёрный список пассажиров", то есть так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Включённый в данный реестр пассажир может не допускаться к полёту авиаперевозчиком", - говорится в сообщении КГА.

Уточняется, что пассажира могут включить в реестр на один год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора за совершение данного правонарушения.

В Комитете отметили, что в гражданской авиации внедряется принцип "справедливой культуры", который предусматривает механизм защиты трудовых прав авиационного персонала, своевременно сообщающего через систему представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах. Также предусматривается ответственность первого руководителя организации гражданской авиации за обеспечение безопасности полётов и сертификация аэродромов определённой категории, тогда как ранее данное требование распространялось на все категории аэродромов.

Кроме того, в данном законопроекте авиакомпании обязали своевременно информировать пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах изменений и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса.

"В целях усиления защиты прав пассажиров за несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штраф авиакомпаний в размере трёх процентов от стоимости тарифа (тарифа полётного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы", - уточнили в КГА.

Также в законе говорится о повышении безопасности полётов, ограничении использования земель и строительстве объектов на приаэродромной территории. В Земельный кодекс внесена норма, регламентирующая предоставление земельных участков на приаэродромной территории с учётом положений законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, требующих получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

Кроме этого, согласно закону генеральный план международных аэропортов должен содержать подробные этапы развития инфраструктуры аэропорта. Это позволит учесть прогнозируемый рост объёма перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полётов и авиационной безопасности.

Региональные аэропорты, сталкивающиеся с финансовыми трудностями и неспособные обеспечить собственные операционные затраты, получат субсидии.