Чёрный снег в Сатпаеве: Kazakhmys выступил с разъяснениями

Kazakhmys опубликовал заявление по воду ситуации с выпадение чёрного снега в городе Сатпаев, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее местные жители рассказали, что город покрыл чёрный налёте, сажа оседает на одежде и на лице. Они связали это явление с воздействием работы Сатпаевского предприятие теплоэнергетики, которое отапливает весь город.

Чиновники озвучили версию, что чёрный снег — это ещё и последствия загрязнения воздуха котельной ТОО "Казахмыс Distribution". По их словам, этот объект построили ещё в советские годы, и модернизации он не подвергался.

"Данное событие связывают с деятельностью ТОО "Kazakhmys Distribution", предоставляющим услуги в области производства, передачи, распределения и снабжения тепловой, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения. Якобы используемое в компании очистное оборудование морально устарело и работает некорректно. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в официальном ответе Kazakhmys, опубликованном на сайте группы.

В то же время в Kazakhmys сообщили, что 31 января на открытом складе компании "Kazakhmys Distribution производилась плановая выгрузка угля.

"В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с произошёл унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов города Сатпаев. Данный форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет. Работа золоулавливающих установок ведётся в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

Тепловая станция № 1, расположенная в черте города Сатпаев, отвечает за обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением города и прилегающих промышленных объектов, поясняется в ответе.

На ней есть три организованных источника выбросов: дымовая труба водогрейных котлов ПТВП-100, на которой установлено золоулавливающее оборудование, имеющее коэффициент очистки 98,5-99%; дымовая труба паровых котлов ДКВР 10/13, на которой действуют золоулавливающие установки производительностью 26000м3/ч с коэффициентом очистки 80-92%; открытый склад угля, выполненный в соответствии с проектным решением.