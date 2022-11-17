Чёрный снег и рост заболеваний в Карагандинской области спровоцировали выбросы с АМТ

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Министерство экологии потребовало “АрселорМитталТемиртау" перевести производство на газ.

Каждый год компания “АрселорМитталТемиртау" производит 250 тонн выбросов. Однако проект по защите окружающей среды игнорируется. Так, в данный момент Карагандинская область находится на первом месте по загрязнению воздуха в рейтинге реального времени IQAir, передаёт BaigeNews.kz.

Металлургические заводы предприятия загрязняют воздух не только копотью, но и ядовитым газом и пыльцой тяжелых металлов. Житель Темиртау говорит, что падающий снег становится чёрным из-за выбросов. Он убеждён, что нужно как минимум ставить фильтры, а лучше всего - перейти на газ.

Активисты города утверждают, что заводы компании “АрселорМитталТемиртау" только на бумагах отчитываются за проделанную работу по защите окружающей среды, в то время как в реальности у них отсутствуют даже ящики для сбора выбросов. Последние пагубно сказываются на здоровье жителей города, которые из-за загрязнённого воздуха подвергаются различным заболеваниям.

“Увеличивается количество заболеваний, связанные с дыхательной и сердечно-сосудистой системами. И это напрямую связанно с выбросами тяжёлых металлов, ядовитого газа, которым дышат люди каждый день”, - говорит эколог Елена Варганова

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сказал, что предприятию было вынесено более 20 предупреждений.

“Главная наша цель - снизить количество выбросов компании. Если в этом году компания “АрселорМитталТемиртау" производит 250 тонн выбросов, то в следующем году снизим как минимум до 210 тонн. На данный момент материалы обвинения переданы в суд, и порядка 5,8 миллиардов тенге будет взыскано”, - сообщил С. Брекешев.

Ранее компанией было обещано снизить количество выбросов на 30%, но в действительности этот показатель составил 5%.



