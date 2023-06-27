ЧВК "Вагнер" передаст технику Минобороны России

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Частная военная компания "Вагнер" передаст технику Вооруженным силам России. Уголовное дело против главы ЧВК прекращено, передаёт BaigeNews.kz.

"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", - сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что расследование уголовного дела в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.

"В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого Следственным управлением ФСБ России 23 июня по статье 279 УК России по факту вооружённого мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учётом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - сказано в сообщении.

Руководитель частной военной компании покинул страну. Бойцам предложили подписать контракты с Минобороны, либо уехать из России вместе с Пригожиным.