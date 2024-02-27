"Чудо в центре мегаполиса". Белую цаплю сняли на видео в Алматы
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Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел редкие кадры с белой цаплей на озере Сайран в Алматы, передает BaigeNews.kz.
По его словам, большие белые цапли не первый год останавливаются на Сайране на зимовку. В этот раз фотограф увидел сразу пять птиц.
Дмитрий Доценко снял на фото и видео процесс охоты белой цапли и поделился впечатлениями об увиденном.
"Грациозная птица осторожно передвигается в воде, резкий удар клювом и ничего не подозревающая рыба уже вынута из реки. Шансов на спасение нет. Передвигая добычу по клюву, цапля глотает её целиком(...)На снимках цапля охотится на османа — это рыба-эндемик (местный малочисленный вид, обитающий только в данном ареале — прим.) нашего Алатау. Поэтому у меня получились очень ценные снимки! Ведь если задуматься, в 2024 году, в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь", — написал Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост о том, что в акватории озера Сайран в Алматы запечатлели возвращение представителей местной фауны, написал блогер Арсен Шакуов. Он напомнил, что впервые с 1971 года в Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева очистили озеро Сайран. Эти работы провели в прошлом году после частых жалоб жителей на гнилостный запах ила и камыша.
"Со дна и берегов озера было вывезено большое количество мусора и ила — более 140 тыс. кубических метров. Сайран стал любимым местом для отдыха и прогулок горожан. В озере алматинцы видели рыбок, а на набережной наблюдали, как рыбачат белые цапли", — отмечается в публикации.
По его словам, аналогичные работы по очистке озер Аэропортовское и Карасу планируется провести акиматом Алматы в этом году.
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