Что такое социальный кошелёк и кто им будет пользоваться, объяснил Мусин

Фото: gov.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал, что такое социальный кошелёк и кто будет им пользоваться, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, социальный кошелек – это часть электронного правительства, который будет встроен в eGov.mobile.

"Это своего рода раздел еGov.mobile, в котором, когда вы пришли в больницу, и вам выписали рецепт на бесплатные лекарства, на мобильный телефон придёт об этом уведомление. После человек идёт в аптеку, показывает этот рецепт через QR, и ему отпускают лекарственные препараты. Сегодня есть риски, что люди могут не знать, что лекарства под их именем отпускаются и осваиваются. Этот рецепт – и есть ваучер. То же самое будет на любые медуслуги, соцплатежи, платежи по инвалидности и так далее. Вся эта информация будет приходить в этот раздел, чтобы человек мог подтвердить, что получил эту услуги и дать фидбек", - сообщил Багдат Мусин.

Министр сообщил, что подобный механизм распространят и на получателей адресной социальной помощи.

"Мы будем обрабатывать всю информацию, которая есть в базах данных, решаем, что человеку нужно предложить помощь АСП. Человек потом подтверждает или нет, желает ли получать помощь от государства. В еGov.mobile сразу можно выбрать банковский счёт, никуда ходить не нужно будет, чтобы получить АСП", - глава цифрового ведомства.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам труда, торговли и интеграции обеспечить эффективную работу проектов "Цифровая карта семьи" и "Социальный кошелёк" уже до конца 2022 года.