Что положено переселенцам в Казахстане

В 2023 году 214 семей приняли участие в пилотном проекте по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей. Из них 129 переселенцев и 113 кандасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Участниками пилотного проекта являются выходцами из Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента.

Пилотный проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам индивидуальных помощников из числа сотрудников карьерных центров.

"Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе: переезд и размещение в регионе расселения (дата приезда, вид транспортировки, количество прибывающих членов семей); оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности; трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности; адаптация и интеграция членов семьи", - говорится в сообщении.

В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из Цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.

В ведомстве отметили, что в 2023 году пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей был запущен в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В 2024 году данный механизм будет масштабирован на другие трудодефицитные регионы страны.