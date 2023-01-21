Что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане

Фото: polisia.kz

С 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Что нужно знать о данной процедуре, напомнили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Какие автомобили подлежат легализации

Легковые автомобили иностранного учёта, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезённые гражданами Казахстана.

Правила легализации

автомобиль должен быть ввезён в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезённый из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

Способы подачи заявки:

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в Сonnection point Центров обслуживания населения.

Документы, необходимые для легализации автомобиля:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нём чётко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить:

за первичную регистрацию – 200 000 тенге;

государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге;

за государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдаёт специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.