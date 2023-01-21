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  • Что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане
polisia.kz Сегодня, 07:50
180
Сегодня, 07:50
180
Фото: polisia.kz

Что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане

С 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Что нужно знать о данной процедуре, напомнили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Какие автомобили подлежат легализации

Легковые автомобили иностранного учёта, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезённые гражданами Казахстана.

Правила легализации

  • автомобиль должен быть ввезён в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
  • не должен состоять на криминальном учете;
  • должен быть снят с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве;
  • автомобиль, ввезённый из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

Способы подачи заявки:

  • через портал электронного правительства е-gov.kz;
  • через приложения банков второго уровня;
  • в Сonnection point Центров обслуживания населения.

Документы, необходимые для легализации автомобиля:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нём чётко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить:

  • за первичную регистрацию – 200 000 тенге;
  • государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге;
  • за государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдаёт специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

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#легализация #автомобиль #иностранные автомобили
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:50
180
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