Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога

Фото: BaigeNews.kz/Чингиз Касымхан

Каким будет 2023 год? Что нужно в первую очередь ожидать от следующего года? Какие ключевые события произойдут? На эти и другие вопросы в своих прогнозах корреспонденту BaigeNews.kz ответили астролог, таролог и нумеролог.

Что звёзды говорят

Астролог Айнура Дуйсен подчёркивает, что 2023 год будет легче, чем 2022. По её словам, основное событие, которое придавало сложности в этом году, было расположение знака Козерога в Сатурне. С 25 января Козерог уходит с этой позиции, ему на смену приходит знак Водолея.

В течение года в мире будут происходить значительные изменения: и в экономике, и в духовной сфере, и даже в использовании природных ресурсов. Следующий год откроет перед людьми немало возможностей для новых проектов. Те изменения, которые начали происходить в последние два года, завершатся полностью в 2025 году, говорит астролог.

Год благоприятен для построения отношений как для женщин, так и для мужчин, в том числе для заключения брака.

Политические же вопросы в следующем году будут тесно связаны с партнёрством.

"Многие страны будут подписывать какие-то договора или объединяться под какими-то условиями. Возможно, это будет общее объединение, связанное с НАТО", - говорит астролог.

Она также отмечает, что в следующем году цены на недвижимость будут повышаться, поэтому покупки лучше планировать в первой половине года.

Что касается благоприятных и неблагоприятных периодов в году, то астролог отмечает, с 23 июля по 4 сентября Венера будет ретроградной. В этот период нежелательно вступать в брак и выяснять отношения. Запускать новые проекты лучше в сентябре, это удачное время для начинаний.

"В октябре у многих может возникнуть апатичное состояние. Уровень ответственности в этот период будет повышаться, возможны карантинные ограничения. В ноябре будут происходить какие-то новшества, открытия в сфере инженерии. В целом конец года будет происходить в спокойной обстановке".

Семёрка главное число 2023 года

С точки зрения нумерологии 2023 год проходит под цифрой семь. Нумеролог Бауыржан отмечает, что такие периоды не проходят просто.

По его словам, в следующем году люди будут больше интересоваться духовным ростом.

"В год духовного развития люди больше будут тянуться к эзотерике, мистике, нумерологии, астрологии, целительству. Это удачный год для замужества, укрепления семейных отношений", - говорит нумеролог.

Что касается экономики, то он отмечает, что в следующем году в стране усилится безработица и сокращения. На экономическую ситуацию могут повлиять и ковидные ограничения, который могут быть в следующем году.

"Будет больше недовольных уровнем жизни, заработными платами. Правительство будет рассматривать повышение заработных плат и пенсии, но этого будет недостаточно. В Министерстве нацэкономики необходимо обновить руководящие кадры. Нужны свежие мозги", - отмечает Бауыржан.

Политические изменения, которые начали происходить в 2022 году, продолжатся и в 2023-м. На политической арене появятся больше новых лиц с активной гражданской позицией, говорит нумеролог.

"Основные перемены в политике уже произошли в этом году. В 2023 году же сменится много руководителей ведомств. В парламенте появится больше новых лиц. В плане политических изменений выделю периоды, когда ситуация в стране может быть не спокойной: середина марта, апрель, май, июнь".

Как карта ляжет

Таролог Агила отмечает, что в новом году Казахстану нужно соблюдать баланс во внешней политике.

"Не могу сказать, что год будет спокойным, но он не будет деструктивным. В этот год нужно наращивать скорость, которая была упущена в период пандемии и после неё. Дефицита в бюджете не будет - инвестиции будут приходить из-за рубежа.

На международной арене есть страна, с которой нас много что связывает и которая пытается усилить свой политический вес различными объединениями. Она будет пытаться оказывать влияние на вектор нашей политики.

Попытки максимально отойти от тесного взаимодействия с этой страной не увенчаются успехом.

При этом таролог акцентирует внимание на том, что властям нужно обратить свой взор не на внешние события. В этом году пора максимально сосредоточиться на ситуации внутри страны.

"Стране нужно быть более эгоистичной и отстаивать свои интересы в разных направлениях. Придерживаться своей точки зрения. При этом стараться не оборвать прежние связи".

По её словам, этот год будет легче чем 2022.