open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога
BaigeNews.kz/Чингиз Касымхан Сегодня, 14:14
197
Сегодня, 14:14
197
Фото: BaigeNews.kz/Чингиз Касымхан

Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога

Каким будет 2023 год? Что нужно в первую очередь ожидать от следующего года? Какие ключевые события произойдут? На эти и другие вопросы в своих прогнозах корреспонденту BaigeNews.kz ответили астролог, таролог и нумеролог.

Что звёзды говорят 

Астролог Айнура Дуйсен подчёркивает, что 2023 год будет легче, чем 2022. По её словам, основное событие, которое придавало сложности в этом году, было расположение знака Козерога в Сатурне. С 25 января Козерог уходит с этой позиции, ему на смену приходит знак Водолея.

В течение года в мире будут происходить значительные изменения: и в экономике, и в духовной сфере, и даже в использовании природных ресурсов. Следующий год откроет перед людьми немало возможностей для новых проектов. Те  изменения, которые начали происходить в последние два года, завершатся полностью в 2025 году, говорит астролог.

Год благоприятен для построения отношений как для женщин, так и для мужчин, в том числе для заключения брака.

Политические же вопросы в следующем году будут тесно связаны с партнёрством.

"Многие страны будут подписывать какие-то договора или объединяться под какими-то условиями. Возможно, это будет общее объединение, связанное с НАТО", - говорит астролог.

Она также отмечает, что в следующем году цены на недвижимость будут повышаться, поэтому покупки лучше планировать в первой половине года. 

Что касается благоприятных и неблагоприятных периодов в году, то астролог отмечает, с 23 июля по 4 сентября Венера будет ретроградной. В этот период нежелательно вступать в брак и выяснять отношения. Запускать новые проекты лучше в сентябре, это удачное время для начинаний.

"В октябре у многих может возникнуть апатичное состояние. Уровень ответственности в этот период будет повышаться, возможны карантинные ограничения.

В ноябре будут происходить какие-то новшества, открытия в сфере инженерии. В целом конец года будет происходить в спокойной обстановке". 

Семёрка главное число 2023 года

С точки зрения нумерологии 2023 год проходит под цифрой семь. Нумеролог Бауыржан отмечает, что такие периоды не проходят просто.

По его словам, в следующем году люди будут больше интересоваться духовным ростом.

"В год духовного развития люди больше будут тянуться к эзотерике, мистике, нумерологии, астрологии, целительству. Это удачный год для замужества, укрепления семейных отношений", - говорит нумеролог.

Что касается экономики, то он отмечает, что в следующем году в стране усилится безработица и сокращения. На экономическую ситуацию могут повлиять и ковидные ограничения, который могут быть в следующем году.

"Будет больше недовольных уровнем жизни, заработными платами. Правительство будет рассматривать повышение заработных плат и пенсии, но этого будет недостаточно.

В Министерстве нацэкономики необходимо обновить руководящие кадры. Нужны свежие мозги", - отмечает Бауыржан.

Политические изменения, которые начали происходить в 2022 году, продолжатся и в 2023-м. На политической арене появятся больше новых лиц с активной гражданской позицией, говорит нумеролог.

"Основные перемены в политике уже произошли в этом году. В 2023 году же сменится много руководителей ведомств. В парламенте появится больше новых лиц.

В плане политических изменений выделю периоды, когда ситуация в стране может быть не спокойной: середина марта, апрель, май, июнь".

Как карта ляжет

Таролог Агила отмечает, что в новом году Казахстану нужно соблюдать баланс во внешней политике.

"Не могу сказать, что год будет спокойным, но он не будет деструктивным. В этот год нужно наращивать скорость, которая была упущена в период пандемии и после неё. Дефицита в бюджете не будет - инвестиции будут приходить из-за рубежа.

На международной арене есть страна, с которой нас много что связывает и которая пытается усилить свой политический вес различными объединениями. Она будет пытаться оказывать влияние на вектор нашей политики.

Попытки максимально отойти от тесного взаимодействия с этой страной не увенчаются успехом.

При этом таролог акцентирует внимание на том, что властям нужно обратить свой взор не на внешние события. В этом году пора максимально сосредоточиться на ситуации внутри страны. 

"Стране нужно быть более эгоистичной и отстаивать свои интересы в разных направлениях. Придерживаться своей точки зрения. При этом стараться не оборвать прежние связи".

По её словам, этот год будет легче чем 2022.

"Не могу сказать, что год будет спокойным, но он не будет деструктивным. В этот год нужно наращивать скорость развития, которая была упущена в период пандемии и после неё. И возможности для этого будут".

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#астрология #Новый год
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:14
197
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх