Что делать, если в поликлиниках отказали в медпомощи застрахованным

Фото: pixabay.com

В Фонде медстрахования рассказали, что делать застрахованным казахстанцам, если их не приняли в поликлинике, передаёт BaigeNews.kz.

В случае отказа в медпомощи с мотивировкой задержки оплаты медуслуг со стороны Фонда граждане могут обратиться в ФСМС. Обращения принимаются по официальным каналам связи: в мобильном приложении Qoldau 24/7 и на официальном сайте fms.kz.

В ФСМС напомнили о необходимости соблюдения медорганизациями договорных обязательств, отметив, что они не могут отказывать в оказании медпомощи населению в рамках договорных обязательств.

Как отметили в фонде, в социальных сетях и СМИ тиражируется информация о том, что фонд не производит оплату за оказанные медуслуги. Данные заявления не соответствуют действительности. Фонд осуществляет оплату в полном объёме в пределах сумм заключённых договоров.

"Медорганизации и их соисполнители требуют оплаты, не соответствующей условиям договора. В частности, предъявляемая к оплате сумма значительно превышает ежемесячные объёмы, предусмотренные в договоре. В свою очередь Фонд не может оплатить больше, чем предусмотрено в бюджете", — говорится в сообщении.

При этом факт превышения сумм по заключённым договорам является основанием для проведения внеплановой проверки медорганизаций и их соисполнителей.