ЧС в Экибастузе. Без тепла остаются 17 многоэтажек и три соцобъекта

Фото: пресс-служба правительства РК

В Экибастузе, где из-за аварии на теплосетях объявлен режим ЧС, проходит заседание оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

В заседании принимают участие заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, глава МЧС РК Юрий Ильин, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, акционеры АО "ЦАЭК", учредители ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По состоянию на 23.55 29 ноября в городе 17 многоквартирных жилых домов, три соцобъекта и одно административное здание остаются неподключенными к системе отопления. Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении.

Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка – 54°C (норма 56°C), в квартирах – 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C.

Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются ещё 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады. В городе для обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.