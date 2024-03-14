  • 14 Марта, 21:45
  • BAIGENEWS

ЧП на подстанции оставило без света жителей села в Алматинской области

Сегодня, 20:48
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: pxhere.com

Жители села Шымбулак в Талгарском районе Алматинской области испуганы происходящим на подстанции. Их дома остались без света, а на улице видны вспышки в районе подстанции, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС пояснили, что произошло короткое замыкание трансформатора. 

"В 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шымбулак Талгарского района произошло загорание подстанции. По прибытии огнеборцев на место установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На место выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС.

Видео: kris_p_almaty
Видео: kris_p_almaty

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