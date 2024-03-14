ЧП на подстанции оставило без света жителей села в Алматинской области

Жители села Шымбулак в Талгарском районе Алматинской области испуганы происходящим на подстанции. Их дома остались без света, а на улице видны вспышки в районе подстанции, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС пояснили, что произошло короткое замыкание трансформатора.

"В 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шымбулак Талгарского района произошло загорание подстанции. По прибытии огнеборцев на место установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На место выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС.