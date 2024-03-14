ЧП на подстанции оставило без света жителей села в Алматинской области
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
131Фото: pxhere.com
Жители села Шымбулак в Талгарском районе Алматинской области испуганы происходящим на подстанции. Их дома остались без света, а на улице видны вспышки в районе подстанции, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС пояснили, что произошло короткое замыкание трансформатора.
"В 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шымбулак Талгарского района произошло загорание подстанции. По прибытии огнеборцев на место установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
На место выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС.
Видео: kris_p_almaty
Видео: kris_p_almaty
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