Члены общественных штабов проводят информационную работу с пострадавшими от паводков

В пострадавших от наводнения регионах Казахстана ежедневно работают общественные штабы. Там населению разъясняют, какие полагаются компенсации и льготы, помогают в сборе пакета документов и координируют работу пунктов сбора гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz.

Информационный процесс проходит в эвакопунктах. По данным сотрудников, уже достигнута договорённость с банками второго уровня об открытии счетов на местах без выезда в банк с предоставлением реквизитов для дальнейшего обращения в центры занятости.

В Петропавловске во власти большой воды находятся порядка двух тысяч жилых домов. Их владельцы ещё не могут вернуться к прежней жизни. Сейчас каждому из них необходимо получить положенную помощь государства.

В одном из эвакопунктов областного центра, в общежитии колледжа, общественный штаб развернули в помещении, где население также может получить гумпомощь. Здесь продукты питания, одежда и обувь на любой возраст.

В общежитии размещены и горожане, чьи дома находятся в зоне затопления, но вода в их дворы не дошла. Владельцы интересуются, полагается ли им единовременная выплата в размере 100 МРП. Как выяснилось, эта помощь для них не предусмотрена. Так как имущество цело, а люди эвакуированы в целях их безопасности.

В пунктах временного пребывания работают представители местных исполнительных органов и депутаты, которые отвечают на самые важные вопросы населения.

"Вопросов много, и они разные. Некоторые горожане снимали арендное жилье. Свои вещи и другое имущество они оставили в затопленных домах. Но при этом договор об аренде с ними не заключён. Совершенно логично, что они приходят и задают вопросы, будет ли им возмещён ущерб. Или вопросы касаются фактического проживания в доме, который записан, к примеру, на отца. А проживал сын с семьёй. На отца записано два дома. Сын получать единовременное пособие не будет. Получит только один собственник на всю семью", - уточнил депутат городского маслихата Булат Кожахметов.

Также здесь пострадавшим оказывают психологическую, юридическую и медицинскую помощь.

Работа общественных штабов продолжится до тех пор, пока не решатся все вопросы тех, чью жизнь затронул паводок. Единовременная выплата в размере 100 МРП выплачена более 11 тысячам семей. Банками и микрофинансовыми организациями рассматриваются отсрочки платежей по кредитам на 3 месяца. В этот период не будут начисляться штрафы и пени.

В СКО проведено около сотни встреч. Консультацию получили более 5 500 человек.

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