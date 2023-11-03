Число жертв шторма "Кьяран" продолжает расти в Европе
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Как минимум семь человек погибли, десятки людей получили различные травмы из-за шторма "Кьяран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Theguardian.com.
Шторм "Кьяран" обрушился на северо-запад Европы проливным дождём и ветром скоростью до 200 километров в час. Из-за него по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения.
Водитель грузовика погиб в результате падения дерева на севере Франции.
70-летний мужчина из-за ветра упал с балкона и погиб в Гавре.
В Испании в центре Мадрида на женщину упало дерево, и она погибла.
64-летняя туристка и пятилетняя девочка погибли в Бельгии в результате удара падающими ветками деревьев.
В Нидерландах человек был насмерть раздавлен деревом.
46-летняя женщина из Баварии была на семейном отдыхе с мужем и двумя детьми, но на неё упало дерево, и она погибла.
Местные власти закрывают парки, леса и набережные, дороги и отменяют курсирование поездов. Людей переселяют из турбаз. Водителей просят проявлять осторожность при поездках по районам, где бушует непогода
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