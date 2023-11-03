Число жертв шторма "Кьяран" продолжает расти в Европе

Как минимум семь человек погибли, десятки людей получили различные травмы из-за шторма "Кьяран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Theguardian.com.

Шторм "Кьяран" обрушился на северо-запад Европы проливным дождём и ветром скоростью до 200 километров в час. Из-за него по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения.

Водитель грузовика погиб в результате падения дерева на севере Франции.

70-летний мужчина из-за ветра упал с балкона и погиб в Гавре.

В Испании в центре Мадрида на женщину упало дерево, и она погибла.

64-летняя туристка и пятилетняя девочка погибли в Бельгии в результате удара падающими ветками деревьев.

В Нидерландах человек был насмерть раздавлен деревом.

46-летняя женщина из Баварии была на семейном отдыхе с мужем и двумя детьми, но на неё упало дерево, и она погибла.

Местные власти закрывают парки, леса и набережные, дороги и отменяют курсирование поездов. Людей переселяют из турбаз. Водителей просят проявлять осторожность при поездках по районам, где бушует непогода