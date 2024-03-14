Число жертв при взрыве в кафе в Китае увеличилось до семи
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
116Фото: russian.news.cn
Число погибших в результате взрыва выросло до семи, еще 27 человек получили ранения. Происшествие произошло в одном из кафе в городе Саньхэ провинции Хэбэй на севере Китая, передаёт BaigeNews со ссылкой на Xinhua.
Взрыв, предположительно вызванный утечкой газа, произошел утром 13 марта в кафе, расположенном в четырехэтажном здании. Оно частично обрушилось. Автомобили, находившиеся рядом, повреждены. Также выбиты стекла на нижних этажах соседних зданий.
Ведется расследование причин случившегося.
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