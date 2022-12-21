Число школьников в Алматы ежегодно растет на 12-14 тысяч

Фото: virtualacademy.ru

За счёт демографии и внутренней миграции в Алматы ежегодно количество школьников растёт в среднем на 12-14 тысяч детей. Об этом на брифинге РСК рассказала замакима города Асем Нусупова, передаёт BaigeNews.kz.

Дефицит ученических мест составляет 19 120 мест. В этом году введено 6 государственных школ, 6 частных школ, 4 пристройки к действующим школам.

Таким образом, введено 16 объектов на 13 493 ученических места. В конце декабря будут введены новые школы №210 в микрорайоне "Дархан" на 1500 мест и №207 в микрорайоне "Алма сити" на 1200 мест.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" с 2023 года планируется строительство 22 школ на 37 100 ученических мест за счет республиканского бюджета. За счет местного бюджета решат вопросы по выкупу земельных участков и подключению их к инфраструктуре на общую сумму 11 миллиардов тенге.

Акимат также продолжит реализацию проекта "1000 школ". В его рамках в течение 2023-2025 годов введут в строй 36 объектов образования на 19 905 мест.

Таким образом, дефицит ученических мест к 2026 году с учетом ежегодного прироста будет снижен до естественного уровня (3000-3500 мест).