Число рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится

Число рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличат до 544 в неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

В Банкоке прошли переговоры между авиационными властями Казахстана и Таиланда. Стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов в связи с растущим спросом на воздушные перевозки между двумя странами и подписали соответствующий меморандум.

Согласно документу, число рейсов между нашими странами увеличится на 35,4% - с 402 до 544 рейса в неделю.

Сообщается также, что 84 рейса в неделю будет осуществляться между Астаной, Алматы, Карагандой, Шымкентом и Бангкоком, Пухкетом, Краби, Утапао, а на остальных договорных маршрутах будет до 10 рейсов в неделю.

Отмечается, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Тайландом позволит ускорить развитие туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.

Напомним, с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года для граждан Казахстана введён временный безвизовый режим. Наши соотечественники могут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.