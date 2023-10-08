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Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 500 человек

Сегодня, 11:12
АВТОР
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иллюстративное pixabay.com Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: иллюстративное pixabay.com

В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек, сообщил в воскресенье представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Многочисленные подземные толчки в субботу произошли в 35 километрах к северо-западу от города Герат, одно из них имело магнитуду 6,3, сообщила Геологическая служба США.

Ранее сообщалось о более 200 погибших. 

"Они были доставлены в разные больницы, — сообщил представитель департамента здравоохранения Герата, назвавшийся доктором Датчем. — "Большинство из них - женщины и дети, в то время как 510 получили ранения. Эти цифры могут измениться.

Тела погибших были "доставлены в несколько мест - на военные базы, в больницы", — сказал Датч. 

"Вот почему мы не можем подтвердить или опровергнуть цифру", приведённую Красным полумесяцем, — объяснил он.

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