Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 500 человек
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В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек, сообщил в воскресенье представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Многочисленные подземные толчки в субботу произошли в 35 километрах к северо-западу от города Герат, одно из них имело магнитуду 6,3, сообщила Геологическая служба США.
Ранее сообщалось о более 200 погибших.
"Они были доставлены в разные больницы, — сообщил представитель департамента здравоохранения Герата, назвавшийся доктором Датчем. — "Большинство из них - женщины и дети, в то время как 510 получили ранения. Эти цифры могут измениться.
Тела погибших были "доставлены в несколько мест - на военные базы, в больницы", — сказал Датч.
"Вот почему мы не можем подтвердить или опровергнуть цифру", приведённую Красным полумесяцем, — объяснил он.
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