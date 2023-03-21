Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч

Фото: AP Photo/ Bernat Armangue

Более 50 тысяч человек числятся погибшими в результате землетрясений 6 февраля в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.

"Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше составило 50 096. Пострадали 107 204 человека", - сказал он журналистам в Анкаре.

Сезер также указал, что арестованы более 300 человек, которые в той или иной степени несли ответственность за техническое состояние и соблюдение норм строительства разрушенных зданий. Под арестом находятся 104 подрядчика, 161 прораб, 15 владельцев зданий и 18 человек, которые внесли изменения в изначальную конструкцию домов.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.