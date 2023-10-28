Число погибших при взрыве на шахте имени Костенко выросло до 11

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в социальных сетях сообщил о том, что в результате взыва на шахте имени Костенко погибло 11 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау" сообщала о гибели семерых рабочих.

"Сегодня на шахте имени Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров", — написал аким области.

Напомним, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров.

С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под руководством акима области.

На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7212) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23.