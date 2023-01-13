Число бедных выросло в Казахстане

Фото: baigenews.kz

В Казахстане выросло количество бедных. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлые годы показатель составлял 4,9 процента, в 2022 году – 5,1 процента.

Министр пояснила, что этому способствовала высокая инфляция.

“Горожане тратят большую часть денег на покупку продуктовых наборов. Например, если говорить о 150 тысячах тенге, то сейчас 60-70 процентов этих денег уходит на еду. То есть средства, оставленные на дальнейшее развитие семьи, уменьшились. Безусловно, это сказывается на бюджете каждой семьи", - сказала Дуйсенова.

Она также сообщила о монетизации продуктовой корзины для детей, получающих адресную социальную помощь.

Монетизация осуществлена путём установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребёнка из числа получателей АСП в размере 1,5 МРП на ежемесячной основе, что составляет 5 175 тенге.

По её словам, решение принято, поскольку от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат. При этом министр подчеркнула, что 5 175 тенге – это дополнительные средства к адресной социальной помощи, которую будут получать дети.