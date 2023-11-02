Число атеистов сократилось в Казахстане

Перепись населения 2021 показала, что в Казахстане стало меньше неверующих людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

Сообщается, что доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство – 17,2%, буддизм и иудаизм – менее 0,1%.

Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году.

Отмечается, что по итогам последней переписи 11% опрошенных отказались указывать свою принадлежность к какой-либо религии. В то время, как в 2009 году, доля отказников составила всего 0,5%.