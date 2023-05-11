Численность занятого населения растёт в Казахстане

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Численность занятого населения почти достигла девяти миллионов человек в Казахстане. За год трудоустроенных стало больше на 1,7 процента. В каких отраслях работает больше всего граждан, сообщили в агентстве Finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

По данным аналитиков, численность занятых в городской местности выросла на 4,6 процента, до 5,5 миллиона человек, в сельской местности показатель снизился на 2,4 процента за год - до 3,5 миллиона человек.

94,5 процента всех занятых трудились на основной единственной работе, 4,2 процента - на основной работе, личном подворье и дополнительной работе, ещё 1,3 процента имели основную и дополнительную работу.

В разрезе уровней образования четыре миллиона человек имели высшее и послевузовское образование, 4,4 миллиона - техническое и профессиональное образование, 582,6 тысячи - начальное, основное, общее среднее образование.

Среди занятых 6,8 миллиона человек - это наёмные работники, 1,6 миллиона индивидуальные предприниматели, 498,1 тысячи - независимые работники, 19,8 тысячи человек - лица, занимающиеся частной практикой, 5,8 тысячи - физлица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ, акционерами или членами производственных кооперативов.

В региональном разрезе больше всего занятых в Алматы: миллион человек - на 2,2 процента больше, чем годом ранее. В топ-3 регионов также вошли Туркестанская (793,8 тысячи человек, плюс 2,1 процента за год) и Алматинская (677,9 тысячи человек, минус 30,2 процента) области.

Меньше всего занятых в Улытауской (101,7 тысячи человек), Северо-Казахстанской (277,2 тысячи человек) и Абайской (287,1 тысячи человек) областях.

В разрезе отраслей больше всего занятых в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 1,5 миллиона человек.

В тройку ключевых отраслей также попали образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Среди непопулярных сфер деятельности оказались водоснабжение, сектор искусства, развлечений и отдыха, а также электроснабжение.