Чиновников Узбекистана обязали раз в месяц пересаживаться на автобусы

Президент Узбекистана запустил проект "День без автомобиля". Согласно его положению, все чиновники, работающие в Ташкенте, обязаны раз в месяц "показывать личный пример" и добираться до работы на общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Газета.uz.

Цель общественного проекта "День без автомобиля" - сокращение передвижения автомобилей в Ташкенте и уменьшения негативного воздействия выхлопных газов на экологию.

Ограничение не будет распространяться на общественный транспорт, а также машины специальных и экстренных служб.

Руководящим и другим работникам всех республиканских и органов исполнительной власти на местах, здания которых расположены в Ташкенте, поручено "показывать личный пример путём прибытия на рабочее место на общественном транспорте".