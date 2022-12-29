Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами

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Сенаторы приняли закон по противодействию коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, новый закон должен ощутимо минимизировать коррупцию в госаппарате. После введения всеобщего декларирования отследить и привлечь к ответственности за необоснованное обогащение госслужащих и приравненных к ним лиц станет намного проще.

"Это продолжение запущенного с 2021 года всеобщего декларирования. Так как без надлежащей ответственности за необоснованное обогащение чиновников сам по себе процесс декларирования будет простой формальностью. В этой связи в дополнение к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождение в декларациях предлагается усилить ответственность госслужащих путём введения дополнительных санкций" - сказал он.

Одной из санкций за расхождение в доходах и расходах станет административный штраф в размере 90 процентов от полученной разницы.

"Отмечу, что санкции будут применяться при расхождении только более, чем на 1000 МРП, это примерно более трёх миллионов тенге. Если годовой доход, к примеру, за календарный год госслужащего составил пять миллионов тенге, а он приобрёл имущество за девять миллионов тенге, таким образом, этим служащим был превышен порог в размере 1000 МРП, то есть, более трёх миллионов тенге", - сказал он.

Госслужащих с теневыми доходами также могут уволить с указанием отрицательных мотивов и запретить занимать должности на госслужбе в течение трёх лет. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП.

"В каждом таком случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Это уже предусмотрено в налоговом кодексе. То есть должна быть объективная картина, чтобы не получилось, что мы или органы госдоходов к невиновному лицу применяли такие санкции. Кроме того, обращаю внимание, что данные лица не будут вовлечены в орбиту уголовного судопроизводства, эти нововведения направлены на усиление превентивных мер профилактики противодействию коррупции. Срок введения этих норм в действие определён на 2027 год. До этого времени нужна широкая разъяснительная работа. Это обусловлено тем, что именно с этого периода мы увидим реальную картину об активах и имуществе населения", - сказал Улан Саркулов.

Так, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдут все совершеннолетние граждане. В 2026 году указанные лица представят впервые свою ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Входные декларации об активах и обязательствах и декларации о доходах и имуществе за первый отчётный год не подлежат проверке. Сопоставление расходов и доходов всех налогоплательщиков страны начнётся только с 2027 года.

"Выявление фактов необоснованного обогащения предлагается возложить на органы госдоходов, которые законодательно обеспечены доступом к базам в рамках налогового администрирования. Сведения о лицах, у которых выявлены несоответствия доходов и расходов будут направляться органами госдоходов к нам в Агентство, как уполномоченный орган по противодействию коррупции. А мы, в свою очередь, будем уведомлять соответствующие госорганы, организации о необходимости рассмотрения вопроса об увольнении госслужащих и приравненных к ним лиц, у которых выявлены значительные расхождения расходов с доходами", - отметил представитель Антикора.

Вторая ключевая инициатива законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. На сегодня в Казахстане, по словам Саркулова, имеющиеся меры защиты недостаточны, в основном они применяются лишь при наличии реальной угрозы, применения насилия или иного физического действия.

"Действующее законодательство не содержит каких-либо мер по защите трудовых прав, сообщивших о фактах коррупции. Вместе с тем, именно эти меры особенно важны для противодействия коррупции в виду её высоколатентности. Наличие гонений и притеснения таких лиц в нашей практике имеются. (...) Предлагается отнести информацию об оказании лицом содействия противодействию коррупции к конфиденциальной информации, с введением уголовной ответственности за её разглашение. Также необходимо понимать разницу, между предлагаемой законопроектом системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции и действующих механизмах защиты лиц, участвующих в уголовном процессе. То есть - система защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции до признания его участия уголовном судопроизводстве и после его завершения", - добавил Улан Саркулов.

Вносятся также поправки в закон "О госслужбе", согласно которым госслужащий в случае первого непредоставления декларации о доходах и привлечения к административной ответственности не будет уволен с госслужбы, как это требует действующее законодательство.

"При принятии в первый раз на работу лиц, не представивших декларацию, будет только штраф. А увольнение будет только при повторном нарушении. После анализа этих статей и обращений госслужащих с разных регионов нами принято данное решение", - сказал Улан Саркулов.