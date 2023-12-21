Чиновники препятствовали в реализации инвестпроекта в Караганде
Сегодня, 11:38
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Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
113Фото: gov.kz
В Караганде сотрудники акимата неправомерно отказывали инвестору в изменении целевого назначения земельного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Сообщается, что инвестор ТОО "QAZCLINKER" планирует открыть производство клинкерной плитки в Караганде. Стоимость проекта - 20 миллиардов тенге. Здесь будут трудоустроены 200 человек.
После того, как в акимате отказались изменить целевое назначение земельного участка, бизнесмен обратился в прокуратуру.
По протесту органов прокуратуры Карагандинской области неправомерный отказ отменен, целевое назначение земельного участка изменено, инвестор продолжил реализацию проекта.
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