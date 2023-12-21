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Чиновники препятствовали в реализации инвестпроекта в Караганде

Сегодня, 11:38
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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Фото: gov.kz

В Караганде сотрудники акимата неправомерно отказывали инвестору в изменении целевого назначения земельного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Сообщается, что инвестор ТОО "QAZCLINKER" планирует открыть производство клинкерной плитки в Караганде. Стоимость проекта - 20 миллиардов тенге. Здесь будут трудоустроены 200 человек.

После того, как в акимате отказались изменить целевое назначение земельного участка, бизнесмен обратился в прокуратуру.

По протесту органов прокуратуры Карагандинской области неправомерный отказ отменен, целевое назначение земельного участка изменено, инвестор продолжил реализацию проекта.

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