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Чиновники незаконно получали жильё за участников госпрограммы "Енбек" в СКО
Скандал разгорается в Северном Казахстане. В одном из сёл чиновники незаконно получали квартиры, предназначенные переселенцам по госпрограмме "Енбек". Факты всплыли после прокурорской проверки. Выяснилось, что квадратные метры занимали сотрудники районного акимата и замакима, курирующий соцсферу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В 2019 году в селе Пресновка Жамбылского района в рамках госпрограммы "Енбек" сдали три 18-квартирных дома, в них заселили первых жильцов. В середине прошлого года в программе произошли изменения. Из неё исключили госслужащих. А в феврале 2023-го прокуратура Жамбылского района проверила законность распределения жилья. Результаты поразили даже сотрудников надзорного органа.
17 квартир незаконно занимали местные чиновники.
"Должны были выделяться квартиры людям, которые учились по "Бастау бизнес", были переселены из других регионов республики. Проверка показала, что квартиры выданы госслужащим, которые работают в акимате. Мы это всё указали и внесли представление. Акимат дал ответ о том, что наказан замакима района, специалист центра занятости", - сообщил прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов.
Тот самый замакима района отделался замечанием. Как стало известно, что в июне прошлого года он обратился в Центр занятости с заявлением о включении в число участников программы по направлению – содействие добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы. И в тот же день ему предоставили трёхкомнатную квартиру. Где замглавы района проживал до этого, и почему ему так срочно понадобилось жильё, не удалось выяснить. Санат Аубакиров находится в командировке в южных регионах в поиске переселенцев.
Кроме замакима, к ответственности привлекли заведующую сектором жилищной инспекции Алмагуль Кайнетову. Она получила взыскание в виде неполного служебного соответствия. Но чиновница уверена, её сделали крайней за то, чего она вообще не совершала.
"Комиссия вообще должна была формироваться на районном уровне и решением акима района. Каким образом я там оказалась – это тоже большой вопрос. Меня использовали просто "в тёмную". В составе комиссии меня не было. Был в составе комиссии руководитель отдела ЖКХ. Была подделана моя подпись в этих решениях комиссии. Я просила дисциплинарную комиссию, чтобы сделали экспертизу по почерку. Но на сегодняшний день все молчат, всем выгодно, чтобы меня обвинили в этом", - сказала Кайнетова.
Она намерена отстаивать свою правоту.
После прокурорской проверки создана новая жилищная комиссия. Ей предстоит разбираться в "запутанных делах" предшественников.
Последние 8 лет в районе более 200 очередников различных категорий не могут дождаться своей очереди на получение жилья.
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