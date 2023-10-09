Чиновники игнорируют поручения президента – мебельщики Туркестанской области рассказали о нечестных закупках

Производители мебели Туркестанской области жалуются на нарушение их прав в проведении государственных закупок. Мебельщики в этом году не получили ни одного заказа и остались без доходов. В теме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Общественное объединение инвалидов "Жан Жылуы" занимается изготовлением мебели в Шымкенте. Больше половины работников общества "Жан Жылуы" - лица с ограниченными возможностями. Общество в основном делает мебель для госучреждений и реализует её через систему госзакупок. В этом году, узнав о потребности дошкольных учреждений в обновлении мебели, производители закупили необходимое оборудование и сырьё и мониторили портал государственных закупок. Однако никаких предложений по сей день не поступило.

"В начале года, надеясь получить заказы через госзакупки, мы приобрели оборудование на 250 миллионов тенге. Оборудование полностью роботизировано, последние новые модели станков. Сейчас мы не можем оплатить кредит за это оборудование. В обществе работают 70-80 человек. Сейчас все без работы сидят", - делится проблемой гендиректор учреждения Омар Бактыкерей.

Закупили из одного источника, не объявляя аукцион

Бактыкерей рассказывает, что они самостоятельно провели анализ проводимых государственных закупок. Результаты были для них неожиданными. Оказывается, несколько отделов управления развития человеческого потенциала Туркестанской области заключили договора на приобретение мебели. Никакого тендера заказчики не проводили. Закупки были проведены через электронный магазин Omarket.kz. Причём все позиции закуплены у одного предпринимателя - ИП "Елеусинов Б.Б.".

Следует отметить, что государственные закупки через электронный магазин Оmarket.kz проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает 4000 МРП. 1 МРП на 2023 год составляет 3 450 тенге, то есть максимальная сумма одного пункта плана не должна превышать 13 800 000 тенге.

Здесь наши заказчики схитрили, раздробив приобретаемые товары на несколько позиций. Максимально разрешенную сумму не превысили. Но закон "О государственных закупках" всё равно нарушили. Ведь по закону запрещено дробление однородных товаров при закупках.

Так, отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района закупил в электронном магазине 1060 кроватей на общую сумму 80 067 100 тенге. Заказчик приобретал кровати в шесть этапов, дабы не превысить 4000 МРП.

Аналогичная ситуация с электронными закупками в городе Кентау. Отделом развития человеческого потенциала закуплено 1043 кровати на сумму 78 783 736 тенге через электронный магазин. Здесь также товары раздробили на шесть пунктов. Таким же способом отдел заключил договор на закупку 608 столов на сумму 13 893 833,60 тенге.

Ещё 1060 кроватей на сумму 80 067 852 тенге приобрёл отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района. В этот раз закупки прошли в семь этапов.

Отдел развития человеческого потенциала Арысского района провёл закупку кроватей в количестве 568 единиц на сумму 42 866 960 тенге.

Отдел развития человеческого потенциала Байдибекского района планирует закупить кровати в количестве 667 единиц, по цене - 75 535 тенге, на общую сумму - 50 381 845 тенге через электронный магазин.

В общем, у ИП "Елеусинов Б.Б." управление развития человеческого потенциала Туркестанской области закупило товаров на 1 191 990 234 тенге.

От ответа убегают, на вопросы не отвечают

"Мы писали письма в НПП "Атамекен", акимат, прокуратуту, финансовую полицию, КНБ, Комитет внутреннего аудита. Никто не отвечает. Результатов никаких нет. Ходили на личные приёмы. Нам говорят: да, через Omarket.kz провели закупки, всё честно. Но это в корне не честно. Мы же не просим у них нам незаконно отдать все лоты. Просим, как положено, объявить аукцион. Они против аукциона. Они закупили всё из одного источника через Omarket.kz. Мы тоже зарегистрированы в Omarket.kz. Там у нас кровати по 65 тысяч тенге стоят, а они закупили по 75-80 тысяч", - рассказывает Омар Бактыкерей.

Заместитель председателя общества инвалидов "Нұр сыйла" Ерден Алимханов также жалуется, что члены общества остались без работы.

"У нас в области три инвалидных общества занимаются изготовлением мебели. По закону акимат должен был объявить конкурс, который в первую очередь рызыгрывается среди инвалидных обществ. Во-первых, нарушены наши права, как инвалидов. Во-вторых, нарушен закон "О госзакупках"", - высказывает свою позицию Алимханов.

Он говорит, что их общество также долго добивалось справедливости, стучалось во все инстанции, но и его усилия не увенчались успехом.

"Мы заходили к руководству управления развития человеческого потенциала Туркестанской области - убегают от нас. Писали обращения - не отвечают. Записывались на личный приём к заместителю акима, курирующему вопросы образования, - не принимает. Футболят нас туда-сюда. Приходите завтра, послезавтра", - говорит Ерден Алимханов.

Мебельщики подозревают, что причиной такого поспешного закупа через Omarket.kz и ухода от ответа стало не освоение бюджетных средств.

"Понимаю, конец года. Надо освоить бюджет. Но где написано, что для того, чтобы его освоить, надо нарушать закон. Покажите мне этот указ или постановление. Почему не объявили конкурс в начале года или в середине. Да, даже сейчас можно объявить. Мы выполним работу. Пусть до следующего года переходящий проект будет", - негодует Алимханов.

По его мнению, в этих закупках присутствует коррупционные схемы.

"Поскольку закупка товаров, предусмотренных договором, осуществлена минуя конкурентную среду, считаем незаконными действиями заказчика. Здесь ущемлены интересы всех потенциальных поставщиков, участвующих в государственных закупках, в том числе отечественных товаропроизводителей", - сказал Алимханов.

Позиция НПП "Атамекен"

Мы обратились за комментарием в НПП "Атамекен". В Палате предпринимателей об этой проблеме не знали. Управляющий директор - директор департамента регулируемых закупок Руслан Шокаев был удивлён и признался, что не знал об этой проблеме до сегодняшнего дня.

"Я в шоке. Это беспредел, одим словом. Могу сказать, что нарушены всё и вся. Во-первых, мебель у нас в соответствии с постановлением об изъятиях правительства РК закупается только через конкурс среди отечественных производителей. Она подлежит изъятию из национального режима. На портале госзакупа установлен форматно-логический контроль, чтобы не пропускать закупки по мебели другими способами. То есть первый раз всё равно должны проводиться среди производителей согласно постановлению правительства. Потом уже, когда первый раз не состоялся, заказчик вправе изменить способ, но при условии, что ни одного отечественного производителя не вышло. Если вышел хотя бы один, то производится повторный конкурс. На миллиард с чем-то закупают у ИП. Тогда как по изъятию нужно поддерживать местных производителей, которые имеют индустриальный сертификат. Ещё нарушение в дроблении до 4 тысяч МРП", - прокомментировал представитель НПП "Атамекен".

Руслан Шокаев уверен, что закупки должны быть отменены, они противоречат закону и должны быть признаны недействительными.

Сразу после нашего разговора Руслан Шокаев связался с Палатой предпринимателей Туркестанской области, где ему сообщили, что справка готовится и как раз собирались озвучить, как один из проблемных вопросов на еженедельном совещании с регионами. Также он отправил запрос в департамент законодательства о госзакупках министерства финансов. Возможно, вопрос обсудят на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Мы в свою очередь отправили запрос в акимат Туркестанской области.

Это не единичный случай

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана Канат Ибраев также считает незаконными проведённые закупки в Туркестанской области.

"Получается так, что невольно нарушается не только действующее законодательство, но это способствует уже сокращению нашей доли в закупках, сокращению рабочих мест, налогов. Мы готовим письмо премьер-министру. Нам говорят, заказчик сам определяет, ссылаясь на закон "О государственных закупках". Но при этом сама суть вопроса остаётся. Здесь нарушается требование о не разделении при осуществлении госзакупок товаров, работ и услуг на лоты по их видам и месту поставки", - поясняет Канат Ибраев.

Как отметил глава Ассоциации, ранее министерство финансов при презентации данного вида закупок через Omarket.kz говорило, что он создан для облегчения дозакупа недостающих двух-трёх шкафов, замены отдельных единиц сломавшейся мебели и так далее, а на самом деле на сегодня превратился в целую индустрию по "утечке" государственных денег.

Канат Ибраев добавил, что это не единичный случай нарушения прав мебельщиков Казахстана. С подобными проблемами наши мебельщики столкнулись и при реализации проекта "Комфортная школа". Тогда точно также, ожидая больших объёмов от организаций образования, производители мебели остались ни с чем.

"Оператор убегал от требования обязательной закупки отечественной мебели, обладающей индустриальным сертификатом. Он дал полномочия застройщикам. Застройщики же считают что, когда они тендер выигрывают, это уже не бюджетные деньги, а их деньги. Соответсвенно они сами решают, что им закупать. Могут импорт завести и прочее. Чиновники игнорят постановление правительства и поручения президента", - поделился руководитель Ассоциации.

Этому даже придумали неофициальное название - "вшивание" закупки мебели в более крупную закупку, в основном в строительство объектов, ремонтные работы. Ещё в 2014-2015 годы тогда ещё Счётным комитетом были даны рекомендации по выводу закупок мебели из строительных проектов в связи со значительным завышением закупочных цен и отсутствием прямого влияния мебели на стройготовность объекта. Но, не смотря на это, данный источник закупок иностранный мебели до сих пор является основной головной болью казахстанских производителей.

Ещё одно из частых нарушений прав мебельщиков – неисполнение постановления по изъятию из национального режима при осуществлении государственных закупок. Это когда ограничивается доступ потенциальных поставщиков из других стран к участию в государственных закупках в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.

"На всю мебельную продукцию были введены постановления в феврале 2020 года. То есть на протяжении определенного времени мы имеем право закрыть свой рынок от притока. В госзакупках могут участвовать только местные производители. Изъятие распространили только на товары. Мебель - это товар. Но госзакупщики начинают сейчас извращаться. Теперь им оказывается нужна работа или услуга по изготовлению мебели, а не сам товар. Сами же госорганы избегают исполнять это постановление различными путями. Нужна политическая воля и контроль со стороны руководства. Потому что каких только лазеек не ищет госчиновник, чтобы запустить свои интересы в этих закупках", - отмечает Ибраев.

Также он вспоминает, как тяжело было мебельщикам пандемийные годы.