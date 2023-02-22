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  • Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС
yandex.net Сегодня, 17:22
68
Сегодня, 17:22
68
Фото: yandex.net

Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС

В Агентстве по делам государственной службы рассказали, как госслужащим нужно вести свои страницы в социальных сетях, передает BaigeNews.kz. Руководитель департамента АДГС по городу Алматы Ильдар Уйсумбаев отметил, что каждый чиновник должен быть активным в медиа-пространстве именно по курируемым им вопросам.

"Есть моменты касательно содержания страниц в социальных сетях, которые не должны провоцировать граждан или подрывать доверие к государственным органам. Госслужащим запрещено выставлять фотографии из увеселительных заведений, на фоне дорогостоящих авто, роскошных зданий, ресторанов и так далее. Государственный служащий во вне рабочего времени должен также придерживаться общепринятых моральных принципов", - разъяснил спикер. 

Помимо этих ограничений, согласно Этическому кодексу госслужащие не должны публиковать информацию, которая дискредитирует государственную службу, фотографии в непристойном виде, с употреблением запрещенных предметов и демонстрировать явные религиозные предпочтения.

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#госслужащие #соцсети #АДГС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:22
68
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