Чиновник обманным путём присвоил 21 млн тенге алматинского бизнесмена
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
145Фото: Baigenews.kz
Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы подозревается в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры г.Алматы".
"Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО", - сообщили в Антикоре.
Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается.
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