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Чиновник обманным путём присвоил 21 млн тенге алматинского бизнесмена

Сегодня, 16:34
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Baigenews.kz Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Baigenews.kz

Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы подозревается в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры г.Алматы".

"Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО", - сообщили в Антикоре.

Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается.

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