Чиновник два года заключал договоры с фирмой супруги в Акмолинской области

Почти семь тысяч коррупционных рисков самостоятельно выявили госорганы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Сообщается, что акиматом Акмолинской области выявил конфликт интересов. Выяснилось, что руководитель аппарата одного из районных акиматов на протяжении двух лет заключал договора из одного источника с ИП, руководителем которого была его супруга. Материалы по данному факту направлены в уполномоченный орган по делам госслужбы для проведения проверки.

Отмечается, что 6,7 тысячи коррупционных рисков местные исполнительные и центральные государственные органы выявили самостоятельно.Было установлено более 1800 фактов совместной работы близких родственников, 122 конфликта интересов при осуществлении должностных обязанностей, 12 раз приняли на работу тех, кто ранее уже совершал коррупционные правонарушения, ещё 10 человек осуществляли деятельность, несовместимую с выполнением государственных функций.

За 10 месяцев за нарушение норм антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлечены 179 человек, в том числе 31 руководитель госоргана. Сумма наложенного штрафа составила более 54,8 миллиона тенге.