Четыре природных пожара тушат в Карагандинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области тушат четыре природных пожара и столько же степных загораний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Пожары полыхают в степи в Шетском, Нуринском, Актогайском и Каркаралинском районах.

В Мынбаевском сельском округе в 12 километрах от села Кызылтау с 5 сентября горит сухая трава. По предварительным данным, выгорела площадь в 300 гектаров.

В Нураталдинском сельском округе в 25 километрах от села Шопа с 6 сентября сухая трава горит на площади 1000 гектаров. Огонь удалось локализовать 7 сентября.

В Каракойинском округе в 50 километрах севернее от седа Керей выгорело уже 200 гектаров степи.

В Бухар-Жырауском районе в 20 километрах северо-восточнее от села Тортколь Белагашского лесничества в 16:40 6 сентября произошло загорание деревьев и сухой травы на ориентировочной площади 10 гектаров.

"На всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 362 человек и 83 единицы техники", - уточнили в ДЧС.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться на телефоны дежурно-диспетчерской службы 101, 112.