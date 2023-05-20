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  • Четыре гражданина Узбекистана погибли в жутком ДТП в Атырау
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Четыре гражданина Узбекистана погибли в жутком ДТП в Атырау

Автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ столкнулись на 133 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу. В результате легковой автомобиль загорелся, погибли водитель и три пассажира, ещё двое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Все обстоятельства ДТП расследует полиция.

"Ведётся работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов. Известно, что 8 протоколов за превышение скорости и два за не пристегнутый ремень безопасности, — сказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.

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Сегодня, 15:21
238
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