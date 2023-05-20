Четыре гражданина Узбекистана погибли в жутком ДТП в Атырау

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Автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ столкнулись на 133 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу. В результате легковой автомобиль загорелся, погибли водитель и три пассажира, ещё двое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Все обстоятельства ДТП расследует полиция.