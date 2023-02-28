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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области Сегодня, 14:45
237
Сегодня, 14:45
237

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

Трагедия произошла на трассе Актобе-Атырау-Астрахань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 февраля около 07:55 часов на 492 километре автодороги Актобе-Атырау-Астрахань в направлении Макат-Кызылкога водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате четыре человека погибли, три человека с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу", - сообщили в ДП полиции Атырауской области.

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#дтп #Атырауская область #жертвы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:45
237
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