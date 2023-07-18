Четверо пострадали при конфликте в колонии отбывания наказания Кайрата Сатыбалды

Фото: kapital.kz

Четыре человека пострадали во время конфликта в колонии, где отбывает наказание племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.

"14 июля текущего года в учреждении № 22 ДУИС по ВКО сотрудниками администрации пресечена внезапно возникшая конфликтная ситуация на бытовой почве. Факт зарегистрирован в Книге учета информации, вызвана следственно оперативная-группа. Проводится служебное расследование. В ходе конфликта 4 осужденных получили незначительные травмы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

К слову, виновники конфликта привлечены к дисциплинарной ответственности и водворены в дисциплинарный изолятор.